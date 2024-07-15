النيجر: تواصل عمليات البحث عن الهاربين من سجن كوتوكالي

أعلن جيش النيجر أنه تم إلقاء القبض على عدد كبير من الهاربين من سجن كوتوكالي شديد الحراسة، الواقع على بعد حوالي خمسين كيلومترا من العاصمة نيامي، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن فرار المئات من المعتقلين.. مشيرا إلى أن عمليات البحث مازالت مستمرة للعثور على باقي الهاربين.

وذكر بيان للجيش نقله راديو "فرنسا الدولي"، في نشرته الإفريقية، أنه لم يتم الإعلان عن عدد رسمي محدد بعد مرور أيام قليلة على فرار المعتقلين من سجن كوتوكالي شديد الحراسة في النيجر في أعقاب تمرد كبير.. ويعتبر السجناء المحتجزون هناك خطيرين للغاية، خاصة أن من بينهم متطرفين تربطهم صلات بالقاعدة وداعش.

وأشار البيان إلى أن ثلاثة أشخاص قتلوا وتم تحديدهم على أنهم إرهابيون مسلحون.. وقد تم التحفظ على ثلاث بنادق.. موضحا أن عمليات التمشيط مازالت جارية، جوا وأرضا وأنه تم إغلاق المنطقة الواقعة على ضفاف نهر النيجر للعثور على المعتقلين الذين ما زالوا في عداد المفقودين. وكانت مصادر قضائية قالت الليلة الماضية إن عددهم يبلغ 200 معتقل.

ومنذ يوم الخميس الماضي، فرض حظر تجول أيضا في جميع أنحاء أراضي مدينة تيلابيري، وهي معقل المتمردين الرئيسي، الواقع في المنطقة التي تسمى «الحدود الثلاثة». ولم يعد بإمكان المشاه والمركبات التنقل اعتبارا من الساعة 9 مساء.

وفي نشرة العمليات الأخيرة، دعا الجيش أفراد الشعب إلى توخي اليقظة.. مؤكدا أنه يتعين على أي شخص لديه معلومات الاتصال بالشرطة.

وكان سجن كوتوكالي قد تعرض لهجومين عامي 2016 و2019، غير أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليهما.