طارق الشناوي: يحسب لمحمد رمضان اعتذاره على عكس عمرو دياب بعد أزمة الصفعة.. فيديو

وجه طارق الشناوي الناقد الفني، التحية للفنان محمد رمضان، عقب ظهور الأخير في مقطع فيديو على حسابه الشخصي وهو يعتذر عن صفعة لشاب في الساحل الشمالي.

وقال "الشناوي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إن الصفعة كانت رد فعل لتجاوز لفظي ضد محمد رمضان، ولكن الخطأ لا يبرر الخطيئة، ويحسب لرمضان اعتذاره ويدل على نضجه.

وتابع: "تدارك خطأه سريعًا على عكس عمرو دياب، الذي أرى مبالغة حميدة في تصرفاته بعد أزمة الصفعة الشهيرة فهو لم ينهي الموضوع لكنه يحاول تكوين صورة ذهنية أخرى لدى الجمهور".

وأردف، الناقد الفني: "محمد رمضان مبيحبش يتضرب في الأفلام، وما نستنتجه من هذه الأزمة أن الفنان الكبير يجب أن يتحلى بتلك المرونة وهذا الذكاء وأتمنى أن عمرو دياب يدرك ذلك ولا ينتظر حكم القضاء".