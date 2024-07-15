بحوث القطن يطالب الزراعة بإصدار توصيات للتعامل مع تأثير الموجات الحارة

أكد مصطفى عمارة، المتحدث الرسمي باسم معهد بحوث القطن، أن ارتفاع درجات الحرارة والأجواء المناخية القاسية؛ تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن بعض المحاصيل الزراعية تكون صيفية ويتم زراعتها في هذه الفترة لمناسبتها مع الأجواء المناخية.

وقال "عماره" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إن تأثير الأجواء المناخية الصيفية على المحاصيل الزراعية، يكون من خلال ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لفترة طويلة، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي وكبير على المحاصيل المزروعة، حتى القطن أيضًا، على الرغم من أنه من المحاصيل الصيفية الذي يتم زراعته في فصل الصيف.

وتابع: "خلال فصل الصيف؛ نمر بعدة أجواء حارة وموجات حرارية متعددة ومتكررة، الأمر الذي يستعدي إصدار وزارة الزراعة لمجموعة من التوصيات للتعامل مع الموجة الحارة".