بالفيديو.. أستاذ تغذية رياضية يكشف تفاصيل توزيع مليوني وجبة في أولمبياد باريس

قال الدكتور حمدي الأمين، أستاذ التغذية الرياضية، إن الوجبة الغذائية يجب أن تمد جسم الرياضيين بكل الاحتياجات والعناصر الغذائية والسعرات الحرارية.

وأضاف "حمدي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "أنه لا يشترط أن يحصل اللاعب على نفس عدد السعرات في كل الألعاب، وذلك فيما يتعلق بالأولمبياد".

وعن توزيع مليوني وجبة في أولمبياد باريس: "كل لاعب يكون في حاجة إلى كم مختلف من السعرات الحرارية وفقا لكتلة جسمه ومرحلة المنافسة، وهناك ما يعرف بالروتين الغذائي، فكل لاعب يتبع نظاما غذائيا مثلما يحدث في ألعاب القتال والألعاب الجماعية، وبالتالي، يعتمد الأمر على الدراسة والطبيب المتخصص كي يتم تقديم الوجبات للرياضيين الوجبات".

وأردف، أستاذ التغذية الرياضية: "أي دولة تستقبل هذا الحدث الرياضي الكبير يكون لديها عدد كبير من المطابخ والشيفات مع اختلاف وتنوع الأذواق في الوجبات، فالمطبخ المصري يختلف عن المطبخ الغربي والمطبخ الصيني، وبالتالي، يتم ضمان تنوع الوجبات حتى يهضمه اللاعبون وفي نفس الوقت تتحقق فيه العناصر الغذائية والسعرات الحرارية، بحيث يتم طبخ 600 صنف مختلف تناسب كل اللاعبين".