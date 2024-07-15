"المرشدين السياحيين": تعطل نظام الحجز الإلكتروني للمواقع الأثرية

أكدت نقابة المرشدين السياحيين صحة الأنباء التي تداولها عددا من المرشدين بشأن تعطل النظام الإلكتروني لحجز تذاكر المواقع الأثرية اليوم.

وقال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، في بيان له، إنه فور تلقيه الشكوى، تواصل على الفور مع الدكتور خالد الشريف، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والذي أكد أن سيستم الدفع الالكتروني 'الكريديت كاردز" في بعض البنوك المتصلة بشبابيك التذاكر في المناطق الاثرية معطل حاليا.

وتابع: "ونظرا للعطل المفاجئ، وحتى يتم التعامل معه، فإنه يمكن حجز التذاكر للمواقع الأثرية من موقع الوزارة إلكترونيا، أو عن طريق الدفع النقدي مباشرة في شباك التذاكر، لحين إصلاح الخلل من خلال البنوك".