كوريا الجنوبية تحذر بيونج يانج من إطلاق المزيد من بالونات القمامة

حذر الجيش الكوري الجنوبي، اليوم /الاثنين/، بيونج يانج من إطلاق المزيد من بالونات القمامة، مؤكدا أنها ستتحمل مسؤولية أي أضرار قد تسببها حملة بالونات القمامة، وذلك بعد يوم من قول كوريا الشمالية إن كوريا الجنوبية يجب أن تكون مستعدة لدفع «ثمن باهظ للغاية» لإرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج عبر الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أصدرت هذا التحذير ردا على بيان لـ "كيم يو-جونج"، شقيقة الرئيس الكوري الشمالي "كيم جونج-أون"، التي زعمت اكتشاف «منشورات وأشياء قذرة» في 17 مكانا في المنطقة الحدودية ومناطق أخرى من بلادها، وأدانت مثل هذا العمل ووصفته بأنه «خطوة قذرة».

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي "لي سونج-جون" " أؤكد مرة أخرى أن المسؤولية تقع على عاتق كوريا الشمالية في حال تعرض المواطنين الكوريين الجنوبيين لأي ضرر من البالونات المحملة بالقمامة التي يطلقها الشمال".

ومنذ أواخر مايو الماضي، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 2000 بالون مملوء بالقمامة إلى الجنوب، في خطوة انتقامية ضد المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها منشقون كوريون شماليون من الجنوب إلى الشمال، وردت كوريا الجنوبية على ذلك بإذاعة دعايات مناهضة لبيونج يانج عبر مكبرات الصوت على الحدود.