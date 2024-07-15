"دور الحيوانات البرية في التوازن البيئي" تدريب صيفي بجامعة قناة السويس لطلاب المدارس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية البرامج التدريبية الموجهة لأفراد المجتمع ودورها في تنمية المهارات، وصقل الخبرات، وإعداد كوادر مدربة قادرة على المنافسة في شتى المجالات والتخصصات لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وفي هذا الإطار- نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برنامجا تدريبيا حول دور الحيوانات البرية في التوازن البيئي - حاضر به الدكتور أحمد محمد صلاح الدين أستاذ مساعد الحياة البرية وحدائق الحيوان بكلية الطب البيطري

و استهدف البرنامج بعض طلاب المدارس بالإسماعيلية "مدرسة صفية زغلول، مدرسة الجلاء، مدرسة محمد الاتربي، وعدد من طلاب المدارس المختلفة، فضلا عن العاملين بقسم الموهبين بإدارة شمال الإسماعيلية، مديرية الزراعة، الإدارة الطبية بالجامعة " بإجمالي 30 مستفيد.

وعلى مدار يومين متتالين، قام الدكتور أحمد صلاح الدين بتعريف الحياة البرية وأهميتها والتي تلعب دورا هاما في الحفاظ على التوازن البيئي للحفاظ على صحة الكوكب واستدامة الحياة عليه ؛ فالإنسان له تأثير كبير في التغيرات التي تطرأ على البيئة سواء كانت ايجابية أو سلبية ولذلك يجب أن يتحمل المسئولية في المحافظة على التوازن البيئي .

كما تناول التدريب التعرف على السلوكيات المختلفة بين الحيوانات المستأجرة والبرية، دور الحيوانات البرية في الحفاظ على التوازن الطبيعي، معرفة مهددات الحياة البرية، أثر الإنجاز الغير مشروع على الحيوانات البرية،التلوث بالبلاستيك وأثره على الحياة البرية ،تدمير بيئات الحيوانات وأثره على الإنسان.

وفي اليوم الثاني للبرنامج تم تعريف الطلاب على أمثلة من الطيور والحيوانات ودورها الهام في الحفاظ على البيئة كطائر الوروار "آكل النحل"، طائر السنونو، حيوان الكسلان، فرس البحر "سيد قشطة"، وضرورة الحفاظ عليهم من الانقراض والتخلص من المهددات التي تهدد الحياة البرية كقطع الغابات والتلوث والصيد الجائر.

أقيم البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة.