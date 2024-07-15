الثانوية الأزهرية 2024.. طلاب علمي بمطروح يختتمون ماراثون الامتحانات «بالتفسير»

أعلن عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الإثنين، ختام امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية في محافظة مطروح، وسط حالة من الهدوء، والانتظام بلجان طلاب القسم العلمي.

رئيس أزهر مطروح يشيد بانتظام اللجان الامتحانية

وتفقد عبد العظيم سالم، ختام مارثون الامتحانات بلجنة «بنين مطروح»، وأشاد بانتظامها وانضباطها، مشيرا إلى أن لجان المتابعة والمشاركين في العملية الامتحانية بمطروح، كان لهم دورًا بارزًا في نجاح أعمال تلك الامتحانات وظهورها بشكل مشرف.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة مطروح، أن الامتحانات مرت دون أي مشاكل صحية بين الطلاب، موجهاً الشكر لمديرية الصحة بمطروح لتعاونها المثمر والفعال خلال العملية الامتحانية، كذلك وجه الشكر والتقدير للقيادات الأمنية بالمحافظةو لرجال الشرطة، لجهودهم الصادقة خلال الفترة الماضية.

الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح يتفقد لجنة الفتيات

من جانبه تفقد عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، لجنة «فتيات مطروح»، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وانضباطها، مؤكدًا أن الامتحانات شهدت حالة من الهدوء والانضباط ولم نرصد أي ظاهرة مخالفة للقوانين من الطلاب، وذلك بعد التصدي لتلك الظاهرة بكل أساليبها، بفضل جهود رؤساء اللجان، والمساعدين، ورجال المتابعات الميدانية، والملاحظين، والعمال طوال سير لجان الامتحانات.

يذكر أن طلاب القسم «العلمي» اختتموا اليوم ماراثون امتحانات الدور الأول بأداء الامتحان بمادة «التفسير»، والتي استمرت على مدار ساعتين من الزمن المقرر لها بحسب جدول الامتحانات.

الثانوية الأزهرية 2024.. طلاب العلمي بمطروح يختتمون مارثون الامتحانات «بالتفسير»

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