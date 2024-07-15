بالفيديو.. "الطب الوقائي" يكشف تفاصيل الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

أعلنت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي البيطري، انطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، مشيرة إلى أن الحملة الأولى كانت في بداية العام الجاري، كما يتم استهداف 3 حملات قومية طوال العام.

وأضافت "نجلاء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية تستغرق حوالي شهر ونصف، وتستهدف تحصين كل الحيوانات، إلى جانب رفع المستويات المناعية لهم، موضحة أن الهدف الرئيسي من الحملة هو حماية الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأكدت ، توافر كل مستلزمات التحصين وتواجد الأطباء البيطريين على كل المستويات، مشددة على أن الدولة توفر التحصينات واللقاحات طوال العام، وذلك ضمن خطة وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من أجل السيطرة ومكافحة الأمراض الوبائية.

وأردفت، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي البيطري، أن هناك العديد من الطرق التي يمكن للمربيين التواصل مع وزارة الزراعة لتحصين المواشي الخاصة بها، منها وجود لجان ثابتة داخل الوحدات البيطرية في كل قرى مصر، كما أن الحملة تجوب كل المحافظات وقد يصل مدة تواجدها في القرية إلى أسبوع.