ads
الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة خلال 24 ساعة

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الاثنين/، أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على أحياء تل الهوا، والشيخ عجلين، والصبرة في مدينة غزة، فيما أطلقت الطائرات المروحية النار صوب الفلسطينيين في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.
وأضافت الوكالة، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مضيفة أن مسعفي الهلال الأحمر انتشلوا جثامين 5 شهداء بينهم 3 أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على منطقة المغراقة وأطراف مخيم النصيرات الشمالية، والمناطق الشرقية لمخيم البريج، إضافة إلى إطلاق نار من مروحيات الاحتلال شمال غرب مدينة الزهراء.
وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي أطلق صاروخا على شقة سكنية في محيط مدراس العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على المناطق الغربية من المدينة، بالتزامن مع إطلاق النار من الطيران المروحي.

الفلسطينيين قصف للاحتلال الإسرائيلي