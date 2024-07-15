شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة خلال 24 ساعة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الاثنين/، أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على أحياء تل الهوا، والشيخ عجلين، والصبرة في مدينة غزة، فيما أطلقت الطائرات المروحية النار صوب الفلسطينيين في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وأضافت الوكالة، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مضيفة أن مسعفي الهلال الأحمر انتشلوا جثامين 5 شهداء بينهم 3 أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على منطقة المغراقة وأطراف مخيم النصيرات الشمالية، والمناطق الشرقية لمخيم البريج، إضافة إلى إطلاق نار من مروحيات الاحتلال شمال غرب مدينة الزهراء.

وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي أطلق صاروخا على شقة سكنية في محيط مدراس العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على المناطق الغربية من المدينة، بالتزامن مع إطلاق النار من الطيران المروحي.