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الإثنين 15 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين انتحلا صفة موظف عمومي بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات اليوم الإثنين تجديد شخصين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، انتحلا صفة موظف عمومى بأحد الاحياء بمحافظة القاهرة وتحصلا على مبلغ مالى من أحد الأشخاص.

والقت الأجهزة الأمنية القبض علي شخصين انتحلا صفة موظف عمومى  وتحصلا على مبلغ مالى من حارس أمن بدعوى أن العقار المسؤول عن حراسته به مخالفات.

وكان قسم شرطة شبرا تلقي بلاغا من حارس عقار لأحد المبانى يفيد بقيام شخصين بإيهامه بأنهما موظفين بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة وتحصلا منه على مبلغ مالى بدعوى وجود مخالفات بالمبنى التابع له.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات جرى التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليهم واعترفوا بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

قاضي المعارضات شبرا مخالفات القاهرة حارس عقار مديرية أمن القاهرة التحريات