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الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

السوقي يرتفع 3.2 مليار جنيه.. تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، وبعد مرور أول نصف ساعة من بداية الجلسة، زاد رأس المال السوقي بنحو 3.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين. 

وهبط المؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 28,021.36 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30" Capped" بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 34,333.99 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 6,287.43 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 9,078.03 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة “EGX 33 Shariah" بنسبة 0.16%، وصولا إلى مستوى 2,706.19 نقطة. 

وارتفع أيضا مؤشر "EGX ESG" بنسبة 0.09% وصولا لمستوى 5,639.06 نقطة، وكذلك مؤشر “EGX30-TR” بنسبة 0.01%، مسجلا 12,124.4 نقطة.

البورصة مستهل تعاملات اليوم