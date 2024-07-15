ننشر أقوال مالك كشك في المرج تعدي فكهاني عليه بسلاح أبيض

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة ، لأقوال مالك كشك في التعدي عليه من قبل فكهاني بسلاح أبيض .

وقال المجني عليه ، الفكهاني طمع في المكان و يفترش أمام محل الكشك وطلبت اكتر من مرة أن يذهب بمكان اخر ويترك لي مساحة للبيع لكنه رفض وتعدي بالضرب والشتائم ونشبت بينهما مشادة كلامية واخرج المتهم سلاح أبيض مطواه وهدده وأصابه في أنحاء جسده وأنه لن يترك فرشته.

وأمرت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والإستعلام عن الحالة الصحية للمصاب .

ورصدت أجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر صفحة إحدى الوكلات الإخبارية، بشأن استغاثة مالك كشك لتعدى فكهانى عليه بسلاح أبيض.

بالفحص وعمل التحريات اللازمة تم تحديد الشاكى مالك كشك ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج مصاب بكدمات متفرقة بالجسم،وقال تضرره من فكهاني

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف بالتعدي علي المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

