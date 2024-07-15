بالفيديو.. اتحاد منتجي الدواجن: استمرار تراجع أسعار الفراخ والبيض بالأسواق

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أسباب تراجع أسعار الفراخ البيضاء وارتفاع الدواجن البلدي في الأسواق المحلية.

وقال "الزيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن هناك انخفاض مستمر في أسعار الدواجن بالأسواق، حيث تتراوح الأسعار من 63 إلى 65 جنيها في المزرعة، بعد أن وصلت إلى 95 جنيها خلال الأشهر الماضية.

وتابع: أسعار الفراخ بدأت تتراجع منذ شهر رمضان الماضي 2024، ومازالت الأسعار في حالة تراجع، ونتوقع عودة ارتفاع الأسعار من جديد مع بداية الأسبوع المقبل.

وأردف، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء؛ أثرت بشكل سلبي وكبير على الإنتاج والأداء في المزارع، حيث أن أصحاب المزارع بدأوا في توفير مولدات كهربائية لتخطي هذه الأزمة، موضحًا أن تراجع الأسعار أصاب البيض في الأسواق، حيث تراجعت الأسعار من 155 إلى 115 جنيها في المزرعة خلال الأيام الماضية، واليوم يصل سعر طبق البيض إلى 137 جنيها في المزرعة.