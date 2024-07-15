الأرصاد تحذر من مرتفع جوي يضرب البلاد.. والقاهرة تسجل 38 درجة مئوية| فيديو

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن قيم درجات الحرارة حاليًا تعتبر حول المعدلات الصيفية، والعظمى على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة، ولكن مع وجود نسب للرطوبة؛ تصل درجة الحرارة نهارًا إلى 37 أو 38 درجة.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة ليلا، وسط نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية؛ تكون محملة بالأتربة على الأماكن الجنوبية في شمال وجنوب الصعيد.

وتابعت: ارتفاع أمواج البحر على شواطئ البحر المتوسط إلى 2.5 متر؛ سيكون اليوم وسيقل سرعات الرياح بدءًا من الغد، ومن يوم الأربعاء سيكون هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا لترتفع نسب الرطوبة.

وأردفت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة تزامنًا مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 في الظل، و41 درجة محسوسة، وتستمر هذه الموجة حتى بداية الأسبوع المقبل.