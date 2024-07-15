تداول 13 ألف طن و674 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 674 شاحنة و 190 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 310 شاحنة و 160 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 364 شاحنة و 30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 بينما تغادر العبارة امل ، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، كما تم تداول 2400 طن بضائع و210 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.

