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الإثنين 15 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 13 ألف طن و674 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 674  شاحنة و 190 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 310 شاحنة و 160 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500  طن بضائع، 364 شاحنة و 30 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 بينما تغادر العبارة امل ، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، كما تم تداول 2400 طن بضائع و210 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا