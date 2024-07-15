الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يلتقي بالقس نادي لبيب

التقى الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، القس نادي لبيب راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم ، في إطار زيارته لمصر، وذلك برفقة الإعلامية ليا عادل معماري منسقة العلاقات الكنسية والإعلامية في المجلس في مقر الكنيسة الإنجيلية - المقطم - القاهرة.

خلال اللقاء، تحدث الدكتور ميشال عبس عن النشاطات والمشاريع التي يقوم بها المجلس، والتقدم المثمر في التنسيق بين العديد من الوسائل الإعلامية في سبيل إنشاء اتحاد اعلامي متماسك.

بدوره، نوه القس نادي لبيب بكل ما يقوم به المجلس وبالأخص الدور الإعلامي الناشط، مقدما شرحا مسهبا عن المؤسسات العائدة لكنيسته التربوية والاجتماعية، خصوصا جمعية الراعي الصالح والمؤسسات المحيطة بها، التي تقدم خدمات شتى للفئات الضعيفة ذات الاوضاع الاجتماعية الصعبة. وقد جرى تفقدها في نهاية اللقاء.