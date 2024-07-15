ردا على «البوابة نيوز».. مياه الشرب توضح موقف تنفيذ مد خطوط الصرف الصحى بالمنزلة في الدقهلية

بعثت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على ما نشر بموقع “البوابة نيوز” يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 5 و6 /6 /2024 تحت عنوان “محافظ الدقهلية أمام محلية النواب لمواجهة مشاكل تهالك الطرق والصرف الصحى” لمناقشة الطلب المقدم من النائب أحمد الحديدى بشأن تأخر تنفيذ مد خطوط خدمة الصرف الصحي ببعض شوارع مدينة المنزلة شارع القناة الملاحي بداية من مسجد البستانى حتى كوبرى مركز شباب المنزلة - شارع هشام الضوينى وشارع الشهيد حجازى وحتى كوبرى مركز مدينة المنزلة.

وأوضحت الهيئة، أنها قامت بتنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمدينة المنزلة مكون من (محطة معالجة - شبكات انحدار - 3 محطات رفع - خطوط طرد ).

وتم النهو والتسليم للمشروع الى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية .