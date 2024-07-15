تعرف على مميزات برنامج إخصائي نفسي وصعوبات التعلم بـ "تربية حلوان"

أعلنت جامعة حلوان، عن تفاصيل ومميزات، برنامج أخصائي نفسي وصعوبات التعلم بكلية التربية.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع مشكلات الطلاب ورعايتهم، خاصة ذوي صعوبات التعلم، من خلال تنمية شاملة ومتكاملة في مجالات علم النفس والجوانب الاجتماعية والثقافية والمهارية والتكنولوجية.

ويتميز البرنامج بكونه الأول من نوعه على مستوى كليات التربية بالجامعات المصرية، حيث يمنح درجة ليسانس الآداب والتربية تخصص أخصائي نفسي وصعوبات التعلم.

كما يوفر للطلاب فرص التدريب الميداني في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.

يقبل البرنامج خريجي الثانوية العامة من التخصصات الأدبية والعلمية، ويتبع نظام الساعات المعتمدة بإجمالي 150 ساعة على مدار أربع سنوات دراسية.

ويفتح البرنامج آفاقاً واسعة لخريجيه للعمل في مجالات متنوعة تشمل المدارس العامة والخاصة والدولية، والمراكز المتخصصة، وغرف المصادر في مدارس الدمج، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية المعنية بصعوبات التعلم.

لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع إدارة الكلية على الأرقام: 02-25552067 أو 02-25541845، أو زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.helwan.edu.eg/edu