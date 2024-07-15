ردا على "البوابة نيوز".. مياه الشرب توضح موقف مشروعات الصرف بقرى أبو تشت وفرشوط

بعثت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على ما نشر بموقع “البوابة نيوز” يوم الثلاثاء الموافق2024/6/4 تحت عنوان "غدا إسكان النواب تناقش 10 طلبات إحاطة" وكان الموضوع يتعلق بمناقشة طلبات احاطة مقدمة من النواب عبد الفتاح محمد الشحات والنائبه حنان عبد المنعم عوض بخصوص توقف أعمال توسيع محطة المياه بأبو تشت وكذلك عدم وجود برنامج زمني للبدء في توصيل الصرف الصحى لتوابع القرى والمدن بمركز أبو تشت وفرشوط:

وأوضحت الهيئة أنها تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع توسعات محطة مياه ابو تشت ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) طاقة (51 ألف /م3 يوم ) نسبة التنفيذ 86% للأعمال المدنيه 65% للاعمال الكهروميكانيكية ومتوقع نهوه المشروع ودخوله الخدمة 31/12/202.

أما بخصوص توابع مدينة ابو تشت :جاري تنفيذ توابع مدينة أبو توست للشوارع والمناطق المستجدة والتي يمكن ربطها على الشبكة القائمة ضمن مشروع المناطق المستجدة والشوارع المحرومة من خدمة الصرف الصحي بمدينة ابو تشت بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وسيتم العمل بالتوابع والقرى والنجوع والعزب بعد الانتهاء من القرى الأم طبقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

وبخصوص توابع مدينة فرشوط جاري تنفيذ توابع مدينة فرشوط للشوارع والمناطق المستجدة والتي يمكن ربطها على الشبكة القائمة ضمن مشروع المناطق المستجدة والشوارع المحرومة من خدمة الصرف الصحي بمدينة فرشوط بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.