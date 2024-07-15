بالفيديو| أبرزها حفل كاظم الساهر.. تعرف على فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين 2024

استعرضت هدير أبو زيد، مراسلة قناة "اكسترا نيوز"، فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين 2024 ، مشيرة الى أن المهرجان هو الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة.

ولفتت مراسلة برنامج «هذا الصباح» عبر قناة «اكسترا نيوز»، إلى استمرار المفاجآت يوميا التي تعلن عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحة: تتوالى الحفلات الغنائية، وسيشهد الخميس المقبل حفل المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر التي ينتظرها معظم الجمهور، خاصة بعد ألبومه الجديد وبعد غياب 8 سنوات، وترى أن العلمين متصدرة عناوين الصحف العربية.

وأضافت: أنه بالنسبة لحفلة ماجدة الرومي التي تبدأ يوم الجمعة المقبل، وتتوقع أن وجود المايسترو نادر عباسي يعتبر سيمفونية عظيمة نظرا لشعبيته الكبيرة لدى مختلف الجماهير، والدليل وجوده بحفل نقل الممياوات الذي شهد حضور قوي، مشيرة إلى بدايتهم للاستعداد للحفل يعد احتراما للجمهور.

زيادة أعداد زوار العلمين هذا العام

ولفتت مراسلة اكسترا نيوز، إلى أنها تتابع بشكل متوسع معظم فعاليات المهرجان، معلقة «أي شخص هيحضر المهرجان سواء مصري أو أجنبي هيخرج بذكريات جميلة مليئة بالمتعة والمحبة والبهجة من المكان»، مضيفة أن أعداد هذا العام أكبر من العام السابق بدليل متابعة الحجوزات الفندقية.