تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية بتربية حلوان

أعلنت جامعة حلوان للطلاب الحاصلين على الثانويه العامة للعام الدراسي الحالي عن برنامج إعداد معلم الرياضيات للمرحلتين الإعدادية والثانوية باللغة الانجليزية.

يسعى البرنامج إلى إعداد المعلمين ذو مهارات مهنية تخصصية والتربوية فى تدريس الرياضيات للمرحلتين الإعدادية والثانوية باللغة الإنجليزية بأحدث الأساليب من أجل إعداده للعمل فى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وإعداد معلمين الرياضيات للمرحلة الإعدادية والثانية باللغة الإنجليزية منفتحين على ثقافات اقليمية وعالمية و محافظين على ثقافتهم وهويتهم العربية، بجانب تقديم تعليم نوعي حديث فى مجال تعليم وتعلم الرياضيات باللغة الإنجليزية يعتمد على توظيف تكنولوجيا المعلومات والطرق والأساليب الحديثة فى التعليم والتعلم، واكساب طلاب شعبة الرياضيات باللغة الإنجليزية المهارات اللغوية التخصصية والمعرفية والمهنية اللازمة لتدريس الرياضيات باللغة الانجليزية.

هذا ويقبل البرنامج الطلاب من خريجي الثانوية العامة من التخصصات العلمية، وفقا لمجموع القبول بكلية التربية جامعة حلوان، بالإضافة إلى تطبيق المعايير والشروط الداخلية للكلية، ويمنح البرنامج شهادة البكالوريوس فى العلوم والتربية (تخصص رياضيات باللغة الانجليزية).

كما يقدم البرنامج فرصة لخريجي البرنامج للعمل في مدارس التعليم العامة والخاصة والتجريبية، وفي مجال المراكز البحثية والتربوية ذات الصلة بتعليم وتعلم وتقويم الرياضيات باللغة الانجليزية.

ويتيح البرنامج أثناء الدراسة الزيارات الميدانية والتدريب فى المدارس التجريبية ، ويسعى البرنامج لتحقيق مواصفات خريج متميز؛ باحث ومفكر، مبدع، متمكن من المعرفة في مجال تخصصه، قادر على حل المشكلات، وعلى التواصل والتفاعل مع الآخر، على تقبل الرأي واحترامه.