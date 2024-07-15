"البلاد" سعودية: تواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين تحد سافر للقرارات الدولية

ذكرت صحيفة (البلاد) السعودية، أن آلة الحرب الإسرائيلية تواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكافة المنظمات القانونية والإنسانية.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الاثنين/ تحت عنوان "مسؤولية المجتمع الدولي" - إلى أن المجازر البشعة في (المواصي وخان يونس ومخيم الشاطئ في قطاع غزة) والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، لن تكون أخر تلك الجرائم، مؤكدة أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، دون اكتراث بالغضب العالمي.

وأكدت أن تواصل جرائم الإبادة تحدٍ سافر لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكافة المنظمات القانونية والإنسانية، فيما لا يزال المجتمع الدولي عاجزًا عن تحمل مسؤولياته لردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه، التي بلغت أعداد ضحاياها من الفلسطينيين على مدى تسعة أشهر أكثر من 38 ألفا و584 شهيدا، ونحو 89 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.

