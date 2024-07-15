بهاء الدين محمد: شيرين عبدالوهاب في أجمل حالاتها مع العائلة

حرص الشاعر بهاء الدين محمد، على أن يُطمئن جمهور شيرين عبدالوهاب، عليها خاصة بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس".

وقال: "أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جدًا شيرين عبدالوهاب، واطمنكم عليها هي في أجمل حالاتها مع العائلة وبتنهي آخر لمسات لأغاني ومفاجآت من قلبها وبصوتها الغالي وإحساسها العالي".

شقيق شيرين عبدالوهاب يطمئن الجمهور على صحتها

طمئن شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب الجمهور عن حالتها الصحية، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "اطمنوا هي بخير في أمان وادعوا لها تبقى قوية وتعدي وتنسى كل ده وترجع تاني أحسن من الأول".

خضوع شيرين عبدالوهاب لإحدى المصحات النفسية

كتبت الناقدة الفنية مها متبولي، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، قائلة: "دخلت شيرين عبدالوهاب المصحة لتلقي العلاج ورضخت لطلب شقيقها ووالدتها، حيث ألحا بشدة لإقناعها بأن العلاج هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذها من الأزمة التي تمر بها، علاج شيرين جاء وسط مخاوف من سعى حسام حبيب لإخراجها من المستشفى والزج بها مرة أخرى نحو مصير مجهول".

وتابعت: "قرار العلاج جاء إثر تعرض شيرين لوعكة صحية قاسية نتيجة سلسلة من الاحباطات والخلافات مع حسام حبيب، أسفرت عن مشاجرة وإصابات وبلاغ في القسم إلا أن الخسارة الفادحة هي انهيار شيرين نفسيا وإلغائها لحفلاتها الخارجية وتوقف نشاطها الفني لأجل غير مسمى، نتمنى أن تتجاوز شيرين أزمتها وتستعيد لياقتها وثقتها بنفسها وتعود لجمهورها وفنها".