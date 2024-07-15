بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح الندوة التكوينية الثالثة لخدام إيبارشية المنيا

افتتح مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الندوة التكوينية الثالثة لخدام إيبارشية المنيا، بمشاركة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا للاقباط الكاثوليك .

تقام فعاليات الندوة التكوينية الثالثة في الفترة من الرابع عشر، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط.

وترأس بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح الندوة، بمشاركة الأنبا باسيليوس، الذي ألقى كلمة ترحيبية بالأب البطريرك، وكافة المشاركين، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع الفقرات التكوينية، المقدمة لهم.

وألقى بطريرك الأقباط الكاثوليك كلمة تشجيعية للحاضرين بعنوان "التكوين هو الأساس في بنيان الخادم".