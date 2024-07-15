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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الاقصى
المسجد الاقصى
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم /الاثنين/ باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.
وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.
 

مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك شرطة الاحتلال الإسرائيلي