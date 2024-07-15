ads
الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع ضحايا تفجير العاصمة الصومالية مقديشو إلى 9 قتلى

انفجار الصومال
انفجار الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الشرطة الصومالية، إن سيارة مفخخة انفجرت خارج مطعم في العاصمة مقديشو، أمس الأحد، أدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين، بينما كان رواد المطعم يشاهدون المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2024.

ودمرت القنبلة 10 سيارات وألحقت أضرارًا بعدة مبان قريبة في منطقة شديدة الحراسة قرب القصر الرئاسي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد المُتحدث باسم الشرطة، الرائد عبد الفتاح آدم حسن، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، بأن سيارة مفخخة استهدفت مطعم "توب كوفي" الواقع بالقرب من نصب الجندي المجهول في مديرية بونطيري بالعاصمة مقديشو.

 

الشرطة الصومالية سيارة مفخخة مطعم في العاصمة مقديش