ارتفاع ضحايا تفجير العاصمة الصومالية مقديشو إلى 9 قتلى

قالت الشرطة الصومالية، إن سيارة مفخخة انفجرت خارج مطعم في العاصمة مقديشو، أمس الأحد، أدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين، بينما كان رواد المطعم يشاهدون المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2024.

ودمرت القنبلة 10 سيارات وألحقت أضرارًا بعدة مبان قريبة في منطقة شديدة الحراسة قرب القصر الرئاسي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد المُتحدث باسم الشرطة، الرائد عبد الفتاح آدم حسن، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، بأن سيارة مفخخة استهدفت مطعم "توب كوفي" الواقع بالقرب من نصب الجندي المجهول في مديرية بونطيري بالعاصمة مقديشو.