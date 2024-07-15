روسيا تعلن إسقاط 22 مسيرة أوكرانية

أسقطت روسيا 22 مسيّرة أوكرانية في غرب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين.

وقالت الوزارة، في منشور عبر «تلغرام»: «في الليلة الماضية... دمّرت الدفاعات الجوية واعترضت 22 مسيّرة». وأسقطت 15 مسيّرة فوق منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، وست مسيّرات في شبه جزيرة القرم، وواحدة في ليبيتسك.

على صعيد آخر، أكد حاكم كورسك إسقاط ثلاث مسيّرات أوكرانية أخرى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكثّفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية، هذه السنة، مستهدفة خصوصاً منشآت طاقة تقول إنها توفر المحروقات للجيش، فضلاً عن بلدات ومدن على طول الحدود.

ويستخدم الطرفان المسيّرات؛ من بينها تلك المتفجرة التي يبلغ مداها مئات الكيلومترات، خلال النزاع الذي بدأ بغزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.