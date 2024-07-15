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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة التعديات
ازالة التعديات
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 23..لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت في سابع أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 بقطع المرافق العامة عن المنازل المقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فتم إزالة 20 حالة تعدي بمساحة 505 متر مباني و4 حالات تعدي بمساحة 4 فدان و12 قيراط على الأراضي الزراعية بمراكز(الزقازيق - منيا القمح - أبو حماد - بلبيس - الحسينية - أولاد صقر- ديرب نجم ).

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية إزالة للتعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة المهندس حازم الاشموني المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية