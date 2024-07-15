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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية برواندا

رواندا
رواندا
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فتحت مراكز الاقتراع برواندا أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الاثنين/ أن مراكز الاقتراع والبالغ عددها 2433 مركزا، بدأت عملها الساعة 7:00 صباحا حسب التوقيت المحلي لرواندا (5:00 صباحا بتوقيت جرينتش) ويستمر عملها حتى 3:00 مساء بالتوقيت المحلي. 
من جانبه، قال مصدر في اللجنة الانتخابية، لم يفصح عن هويته، إن فرز الأصوات سيبدأ عند الإغلاق وسيتم إعلان النتائج الجزئية مع تقدم عملية الفرز، حتى إعلان النتائج الأولية يوم السبت القادم، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية في 27 يوليو الجاري.
يذكر أن ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي "بول كاجامي" من الجبهة الوطنية الرواندية (إنكوتانيي) و"فرانك هابينيزا" من الحزب الأخضر الديمقراطي الرواندي و"فيليب مباييمانا" يتنافسون في الانتخابات الرئاسية، كما يتنافس 670 مرشحا على الفوز بـ 80 مقعدا في البرلمان الرواندي.

مراكز الاقتراع برواند الناخبين الانتخابات التشريعية