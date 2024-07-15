الأمم المتحدة تحذر: تطعيم الأطفال حول العالم في حالة ركود

حذرت الأمم المتحدة اليوم /الاثنين/ من أن معدلات تطعيم الأطفال في جميع أنحاء العالم في حالة ركود، ولم تعد بعد إلى مستواها قبل جائحة فيروس كورونا(كوفيد-19) حسبما أوردت قناة "ار تي بي اف" البلجيكية، اليوم/الاثنين/.

وقالت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والصحة العالمية ـــ في بيان صحفي مشترك ـــ إنه مقارنة بمستويات عام 2019، بقى 2.7 مليون طفل إضافي غير محصنين أو محصنين بشكل غير كامل في عام 2023.

وأعربت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، عن أسفها قائلة: "تظهر أحدث الاتجاهات أن العديد من الدول لا تزال تهمل عددًا كبيرًا جدًا من الأطفال".

وذكر الراديو أنه في عام 2023، تلقى 84% فقط من الأطفال في هذه الفئة العمرية الذين كان ينبغي أن يتلقوا هذا اللقاح، أي 108 ملايين، ثلاث جرعات من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي (دي تي بي الثلاثي)، وتعد الجرعة الثالثة بمثابة علامة رئيسية على التغطية العالمية للتطعيم، وفقا للبيانات التي نشرتها وكالات الصحة والطفولة التابعة للأمم المتحدة ولم تتغير هذه النسبة منذ عام 2022.

وأوضح أن المعدل وصل إلى 86% في عام 2019، قبل الجائحة وفي عام 2023، قيل إن 14.5 مليون طفل في العالم لم يتلقوا أي جرعات، وهو عدد متزايد حيث كان 13.9 مليون في عام 2022 و12.8 مليون في عام 2019، بحسب البيانات المنشورة اليوم.

ولفت إلى أن نصف أطفال العالم غير المحصنين يعيشون في 31 دولة متأثرة بالصراعات، حيث يتعرضون بشكل خاص لخطر الإصابة ببعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسبب انعدام الأمن وعدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والخدمات الصحية.