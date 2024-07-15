ارتفاع الدولار والعملات المشفرة مع تزايد التوقعات بفوز ترامب بالرئاسة الأمريكية

ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين 15 يوليو 2024 وقفزت العملات المشفرة وسط تزايد توقعات فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في أعقاب محاولة اغتيال.

وكان التداول محدودا خلال التعاملات الآسيوية في ظل إغلاق الأسواق في اليابان في عطلة رسمية، بينما هيمنت أخبار إطلاق النار على ترامب على معنويات السوق.

وصعد الدولار، مما دفع اليورو للتراجع 0.14%إلى 1.0895 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.09%إلى 1.2978 دولار.

وارتفعت العملات المشفرة، إذ قفزت بتكوين 9% إلى 62760 دولارا. وزادت إيثر بأكثر من 7% لتصل إلى 3336.80 دولار.

وعلى صعيد العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.13% إلى 0.6775 دولار أمريكي، في حين نزل الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6100 دولار أمريكي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، عند 104.20.

لم يتأثر اليوان الصيني كثيرا ببيانات اقتصادية محلية وواصل خسائره ليتراجع 0.13% إلى 7.2602 للدولار في السوق المحلية.

وبدد الين بعض مكاسبه التي حققها في أواخر الأسبوع الماضي واستقر في أحدث تداولات عند 157.95 للدولار، على الرغم من أنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 157.30 الذي سجله يوم الجمعة.

ويعتقد أن طوكيو تدخلت في السوق لدعم العملة اليابانية المتعثرة الأسبوع الماضي في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع، إذ تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات ربما أنفقت ما يصل إلى 3.57 تريليون ين (22.4 مليار دولار) لدعم العملة يوم الخميس.