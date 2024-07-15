الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة مودرن سبورت بالدوري الممتاز

يختتم الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش قبل إعلان القائمة والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة مودرن سبورت، والتي يرغب فى الفوز بنقاطها الثلاث ومواصلة مطارة بيراميدز على استعادة صدارة الدوري الممتاز .

ويقوم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد، بخلاف عقد جلسة مع اللاعبين يطالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد من أجل حصد كل النقاط المتبقية في عمر مسابقة الدوري المصري، والتعامل مع كل مباراة على حدة، والتعلم من الأخطاء الساذجة التي ارتكبها اللاعبين في المباريات الماضية.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر للصعود إلى قمة الدوري للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.