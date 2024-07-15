أسعار الدولار اليوم الاثنين 15 يوليو 2024

يواصل سعر الدولار استقراره، اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، في البنوك المصرية أمام الجنيه، وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل؛ للنظر في إمكانية تحريك سعر الفائدة أو تثبيتها بعد تراجع معدلات التضخم بشكل مستمر.

وتترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع الفيدرالي الأمريكي المهم، والذي يرجح أن يتم اتخاذ فيه قرار بخفض سعر الفائدة الأمريكية لأول مرة هذا العام، والذي سيكون له أثار كبيرة على الأسواق المختلفة وفق خبراء متخصصون.

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين



وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي نحو 47.95 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.95 جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.95جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 47.95 جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.93 جنيه للشراء، 48.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.95 جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 47.95 جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع.