جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد

عقد برنامج نظم ذكاء وتحليل الأعمال بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، بجامعة حلوان، ورشة عمل تحت عنوان "الذكاء الإصطناعي في الأعمال: فرص وتحديات".

وتناولت ورشة العمل التي حاضر فيها الدكتور مراد رأفت المدرس بكلية العلوم بجامعة حلوان تعريف الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة منه في الحياة العملية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، وتطرقت الورشة إلى المخاوف التى تترتب على تطوره وطرق استخدامه، وأيضا كيفية التعامل معه بشكل سليم.

عقدت الورشة برعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور جمال علي عميد كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، والأستاذ سيد عطا الأمين العام لجامعة حلوان الأهلية، والدكتورة هبه عبد العاطي منسق برنامج نظم ذكاء وتحليل الأعمال، وتنسيق إدارة التسويق، وتنظيم إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب بالجامعة.