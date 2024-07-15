وزير العمل يتفقد مديرية الجيزة.. ويحث العاملين على تكثيف الجهود

تفقد محمد جبران، وزير العمل ، في زيارة مفاجأة، سير العمل داخل مديرية عمل محافظة الجيزة ،استقبله خلالها محمد رمضان وكيل المديرية .

وزار الوزير ، مكاتب العاملين بالمديرية ،وإستمع إلى رؤيتهم في تطوير العمل ،والنهوض به داخل هذه المحافظة الهامة.

وأكد الوزير جبران، تعهده بتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم ،وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وحث جبران العاملين بالمديرية على تكثيف الجهود ، وأوضح أن مديريات العمل ،واحدة من أبرز أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وغيرها.

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