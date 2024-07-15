التحفظ على السيارة المتسببة في مصرع طبيب بالقاهرة الجديدة وفحصها

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات في واقعة مصرع طبيب دهسا وإصابة آخر أثناء عبورهما الطريق أمام مستشفي بالتجمع الخامس، حيث أمرت النيابة بالتحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا يفيد بوقوع حادث سير بنطاق القسم.

وخلال دقائق انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وتبين مصرع طبيب وإصابة زميله دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبورهما الطريق أمام أحد المستشفيات.

وعقب إخطار النيابة العامة، أمرت بنقل جثمان المجني عليه إلي المستشفي ووضعه تحت تصرفها لحين ورود تقرير الصفة التشريحي.

