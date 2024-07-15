تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج معلم اللغة الفرنسية للمدارس الدولية واللغات بتربية حلوان

اعلنت جامعة حلوان للطلاب الحاصلين على الثانويه العامة للعام الدراسي الحالي عن برنتمج معلم اللغة الفرنسية للمدارس الدولية واللغات بكلية التربية جامعة حلوان .

يسعى البرنامج لإعداد معلم اللغة الفرنسية من خلال الأسس النظرية والعملية والتطبيقية للغة الفرنسية، حيث يكون متمكنا من المهارات اللغوية، متفهما و متقبلا للاختلافات الحضارية والثقافية والاجتماعية، مما يؤهله لمهنة التدريس مطبقا أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية لتدريس اللغة الفرنسية، باحثا عن الجديد فى مجال تخصصه، مراعيا للمجتمع وثقافته وطبيعة المرحلة العمرية لتلاميذه، ومواكبا للمستجدات والمستحدثات الطارئة على العملية التعليمية.

ويقبل البرنامج الطلاب من خريجي الثانوية العامة (ادبي وعلمي) وفقا لمجموع القبول بكلية التربية جامعة حلوان، بالإضافة إلى تطبيق المعايير والشروط الداخلية للكلية، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدون من جميع الدول طبقاً للقواعد التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات، وتكون الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة، زيدرس الطالب 4 مستويات دراسية، ثمانية فصول دراسية.

كما يقدم البرنامج فرصة لخريجي البرنامج للعمل في مجال تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الدولية واللغات، وفي مجال المراكز البحثية والتربوية ذات الصلة بتدريس وتعلم وتقويم اللغة الفرنسية، وفى مجال الترجمة من وإلى اللغة الفرنسية، وكذلك مجال السياحة والإرشاد، وفى مجال تقديم المشورات التربوية والمهنية.

ويحقق البرنامج صفة التميز، كما يحقق الميزة التنافسية للكلية لعدم توافر مثل هذه البرنامج بكافة كليات التربية بالجامعات المصرية، ويتيح البرنامج أثناء الدراسة الزيارات الميدانية والتدريب فى المدارس الدولية للغات، ويفتح البرنامج قنوات اتصال مع المعهد الفرنسي بالقاهرة، ويحقق البرامج رفع الكفاءة اللغوية باللغة العربية واللغة الأجنبية؛ بما يسهم في تشكيل الوعى باللغة وبالثقافة، ويسعى البرنامج لتحقيق مواصفات خريج متميز؛ باحث ومفكر، مبدع، متمكن من المعرفة في مجال تخصصه، قادر على حل المشكلات.