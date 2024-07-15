تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على مميزات برنامج معلم المدارس التكنولوجية بـ "تربية حلوان"

أعلنت جامعة حلوان عن مميزات برنامج معلم المدارس التكنولوجية تخصص تكنولوجيا الحلي والمجوهرات بكلية التربية.

وأوضح الجامعة في بيان لها أن برنامج معلم المدارس التكنولوجية تخصص تكنولوجيا الحلي والمجوهرات بكلية التربية جامعة حلوان يسعى إلى إعداد خريجين لسوق العمل في مجال الحلي على مستوى عال من الجودة الأكاديمية المحققة للمعايير المحلية والإقليمية؛ وذلك بتوفير بيئة تعليمية وبحثية تدعم التميز الذي يوفر فرص العمل. كذلك يهدف البرنامج الى تقديم خريج له القدرة على العمل ضمن فرق للعمل متعددة التخصصات وتحديد المشكلات وصياغتها وحلها.

يهدف البرنامج إلى إعداد معلم متخصص للمدارس التكنولوجية في مجال تكنولوجيا الحلي والمجوهرات بما يلبي احتياجات سوق العمل وتنمية المهارات الذاتية للطالب للتعلم المستمر والتطور المهني مع تمكينه من توظيف المعلومات والمهارات المكتسبة في مجال تخصصه ويسعى البرنامج لتعزيز قدرة الطالب على تطبيق المعارف المتخصصة لحل المشكلات المهنية في ضوء الإمكانات المتاحة وغرس الوعي بأهمية الممارسات المهنية في تحقيق جودة العملية التعليمية كما يركز على إكساب الطالب المهارات المهنية والمعلومات اللازمة لاستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة في مجاله وتزويده بالمعرفة والمهارات العملية التي تدعمه في العمل لدى المؤسسات المعنية بالإضافة إلى إتقان مهارات تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات والتعامل مع العدد والأدوات والماكينات ذات الصلة مع التركيز على تعزيز المهارات التطبيقية والعملية للطلاب.



ويستهدف البرنامج الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات من خريجي المدارس الثانوية الفنية الصناعية الحكومية أو المدارس التكنولوجية الحكومية أو الخاصة، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي رياضة أو علمي علوم أو أدبي أو ما يعادلها من خريجي المدارس الثانوية الحكومية الرسمية أو الخاصة أو الدولية.

وتتمثل مجالات العمل فى التدريس فى المدارس الحكومية والخاصة والمدارس التكنولوجية الحديثة فى الداخل والخارج، والعمل بالمراكز البحثية ووحدات الدعم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى، والعمل في مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بمجال تشكيل وتصنيع الحلي والمجوهرات .