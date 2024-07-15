أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يوليو 2024

شهدت أسعار الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، عند ذات المستويات الصباحية، بعدما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، العيار الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 3245 جنيها للبيع و3225 جنيها للشراء، بحسب ما نشرته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3708 جنيهات للبيع، و3685 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2781 جنيها للبيع، و2764 جنيها للشراء.

فيما سجل سعر الذهب عيار 14 قرابة الـ 2169 جنيها للبيع، و2156 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب فى مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 25 ألفا و960 جنيها للبيع، و25 ألفا و800 جنيه للشراء.

أسعار الذهب شهدت خلال تعاملات الأسبوع تقلبات كبيرة، مدفوعة بتقارير التضخم المتضاربة، حيث كشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلك عن إحراز تقدم في الحد من التضخم، في حين كشفت بيانات مؤشر أسعار المنتجين إلى استمرار الضغوط التضخمية على مستوى مبيعات الجملة بالأسواق، ما أدى إلى حالة من الجدل حول موقف الفيدرالي الأمريكي من أسعار الفائدة.

تستهدف مصر إنتاج كميات من الذهب من المناجم الموجودة في السوق المحلية، بنحو 800 ألف أوقية بحلول 2030، يعادل سعرها 1.92 مليار دولار.

إنتاج مصر من الذهب

إنتاج مصر الحالي من الذهب عبر كافة المناجم المصرية، يبلغ قرابة 559 ألف أوقية، يعادل سعرها 1.34 مليار دولار، بسعر 2411 دولار للأوقية، في التداولات العالمية بإغلاق الجمعة الماضي.