الثانوية العامة 2024.. انطلاق امتحان الكيمياء والفيزياء لطلاب STEM والتاريخ لـ"المكفوفون"

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الكيمياء - الفيزياء»، ولمدة ساعة ونصف.

كما بدأ طلاب الثانوية العامة 2024 بمدارس المكفوفين، الامتحان في مادة التاريخ «ورقة ثانية»، ولمدة 3 ساعات.

وأدى أمس الأول السبت، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «الرياضيات»، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام في مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».

كما واجه طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في الفترة الأولى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الأجنبية الثانية» وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم «اللغة الأجنبية الثانية»، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ «ورقة أولى».

وأعلن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية رصد حالتي غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة منية النصر التعليمية، بمحافظة الدقهلية، وطالب آخر بلجنة بإدارة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.