ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5% في النصف الأول من 2024

ارتفع إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، وفقا لبيانات الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين.



وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء، وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، اليوم الاثنين، أن إجمالي الناتج المحلي للصين بلغ حوالي 61.68 تريليون يوان (حوالي 8.65 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام، وخلال الربع الثاني، نما إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي.



وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء معلقا على الأداء الاقتصادي: "بشكل عام، استمر الاقتصاد الوطني في التحسن خلال النصف الأول بطريقة مستقرة"، مشيرا إلى الدعم من محفزات سياساتية، وانتعاش الطلب الخارجي وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.

