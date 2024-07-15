الكونغو الديمقراطية.. 50 قتيلا في هجوم للميليشيات ضد مواقع للجيش غربي البلاد

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن عناصر ميليشيا "موبوندو" شنت هجمات ضد مواقع للجيش غربي البلاد أسفرت عن مقتل 50 شخصا.

وأفادت إذاعة فرنسا الدولية - في نشرتها الإفريقية، اليوم /الاثنين/ - بأنه على بعد حوالي مائة كيلومتر شمال شرق العاصمة (كينشاسا) شنت عناصر ميليشيا "موبوندو" هجمات مساء أمس ضد مواقع للجيش في قرية كينسيلي..وتقدّر السلطات حصيلة القتلى خلال الاشتباكات مع الجيش بنحو 50 قتيلا، بينهم 42 من عناصر الميليشيا.

وأشارت إلى أنه في بداية شهر أبريل الماضي وقع الزعماء التقليديون وقادة الميليشيات اتفاقًا مع الحكومة، بحضور الرئيس فيليكس تشيسيكيدي؛ لوقف الأعمال العدائية.