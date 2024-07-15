أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 560 ألفا و290 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الاثنين/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 560 ألفا و290 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1200 جندي ما بين قتيل وجريح".



وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية 8 آلاف و214 دبابة و15 ألفا و826 من المركبات المدرعة و15 ألفا و324 من النظم المدفعية و1119 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و892 من أنظمة الدفاع الجوي و2398 من صواريخ كروز و361 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2569 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و20 ألفا و623 من المركبات وخزانات الوقود و12 ألفا و148 طائرة بدون طيار".