إهدار للمال العام.. طلب إحاطة بشأن تهالك الطريق الأساسي بمنطقة المطري في دمياط

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بحضور محافظ دمياط ورئيس مجلس مدينة دمياط بشأن تهالك الطريق الأساسي للمطحن الواصل لمنطقة السيالة والمؤدى لطريق بورسعيد ، خاصة وأنه به كتلة سكانية كبيرة.

وأشارت متى فى طلبها، إلى أن الطريق الأساسي للمطحن الواصل لمنطقة السيالة والمؤدى لطريق بورسعيد لا يصلح للسير نهائياً للعربات أو المركبات أو حتى سيرا علي الأقدام.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تهالك هذا الطريق يسيء إلى الجميع ، وينتج عنه إصابات كثيرة وإهدار للمال العام وتدمير للسيارات ، بالإضافة إلى إصابة المنقولات من الموبيليا والبضائع ومنتجات المطحن بالتلفيات.

وطالبت بضرورة سرعة مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة فى أسرع وقت ، وذلك نظرا لأهمية إعادة صيانة الطريق الأساسي للمطحن الواصل لمنطقة السيالة والمؤدى لطريق بورسعيد.