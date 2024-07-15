نائب وزير خارجية أمريكا يبدأ جولة تشمل غانا والجابون والسنغال وبريطانيا لمناقشة التحديات العالمية

بدأ نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل، اليوم /الاثنين/ جولة تستمر 6 أيام إلى (غانا والجابون والسنغال والمملكة المتحدة) لبحث سبل تعزيز الديمقراطية والأمن في غرب إفريقيا، ومواصلة معالجة التحديات العالمية الملحة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته اليوم - أنه من المقرر أن يلتقي كامبل خلال زيارته غانا، الرئيس نانا أكوفو أدو؛ للتأكيد على أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وغانا لتعزيز الديمقراطية والأمن غرب إفريقيا، والعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية لتعزيز الرخاء المتبادل، كما سيلتقي كامبل بقادة الشباب لمناقشة الاستثمار الأمريكي في حلول التكنولوجيا الرقمية.

وفي الجابون، سيجتمع نائب وزير الخارجية الأمريكي مع قادة الحكومة الانتقالية وقادة المجتمع المدني؛ لمناقشة التحول السياسي في البلاد نحو الديمقراطية واستكشاف فرص النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يزور كامبل "غابة مطيرة" في جزء من حوض الكونغو يطلق عليه غالبا "رئة العالم الثانية"، مما يسلط الضوء على دعم الولايات المتحدة لممارسات الإدارة البيئية والمستدامة المهمة في الجابون.

وأفادت الخارجية الأمريكية - في بيانها - بأن كامبل سيعمل خلال زيارته على تعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والجابون؛ من أجل المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والأمن البحري في خليج غينيا.

وفي السنغال، سيجتمع نائب وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس باسيرو ديوماي فاي للتأكيد على الالتزام المشترك بالديمقراطية والحكم الرشيد والنمو الاقتصادي والأمن الإقليمي.

كما سيعرض كامبل كذلك الاستثمارات الأمريكية في اقتصاد السنغال، بما في ذلك اتفاق الطاقة الذي قدمته مؤسسة تحدي الألفية بقيمة 550 مليون دولار لزيادة الوصول للطاقة وقرض مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بقيمة 81 مليون دولار لدعم قطاع الضيافة.

وسيجتمع نائب وزير الخارجية الأمريكي أيضا مع رواد الأعمال لمناقشة كيف يمكن لحلول تكنولوجيا المعلومات أن تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في مواجهة التحديات البيئية.

وفي المملكة المتحدة، من المقرر أن يلتقي المسؤول الأمريكي، كبار المسؤولين البريطانيين في الحكومة الجديدة لمواصلة معالجة التحديات العالمية الملحة من خلال العلاقات الثنائية الخاصة، بما في ذلك التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ودعم أوكرانيا ضد التدخل العسكري الروسي، بالإضافة إلى نتائج قمة الناتو في واشنطن والأولويات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.