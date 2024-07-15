اليوم.. محاكمة المتهم بدهس شخص خلال عبوره الطريق بالتجمع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة سائق أدى حركات استعراضية بسيارته في الطريق العام بالتجمع الأول، ما أسفر عن دهس شاب خلال عبوره الطريق.

البداية عندما تلقى المقدم أحمد قشقوش، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا يفيد بقيام سيارة طائشة بدهس شاب يدعى م. أ، مما أدى إلى مصرعه وإصابة صديقه، وفر قائد السيارة هاربا.

وبإخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث، للقبض على المتهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم، وتشريح جثة المجني عليه لمعرفة أسباب الوفاة.