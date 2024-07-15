لاوتارو مارتينيز يظفر بجائزة هداف كوبا أمريكا 2024

ظفر لاوتارو مارتينيز مهاجم منتخب الأرجنتين، بجائزة هداف بطولة كوبا أمريكا 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من من 21 يونيو الماضي حتى 15 يوليو الجاري.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كوبا أمريكا 2024، اليوم الإثنين، بعد الفوز على كولومبيا بهدف للا شئ في المباراة النهائية.

لاوتارو مارتينيز هداف كوبا أمريكا 2024

وحصل مارتينيز على جائزة هداف كوبا أمريكا 2024، بعد تسجيله 5 أهداف خلال 6 مباريات شارك بها مع منتخب بلاده.

وأسهم لاوتارو مارتينيز في تتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب، بعدما أحرز هدف الفوز والهدف الوحيد في نهائي كوبا أمريكا 2024، في الشوط الإضافي الثاني، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي وكذا الشوط الإضافي الأول.

وشارك مارتينيز بديلًا في مباراة الأرجنتين وكولومبيا، قبل أن يسجل هدفه الخامس في البطولة، بالرغم أنه لم يبدأ أساسيًا في اللقاءات الستة سوى في 2 منهم فقط.

لاوتارو مارتينيز

وبهدف لاوتارو مارتينيز، رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 16 لقبًا من بطولة كوبا أمريكا، وحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.