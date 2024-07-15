خاميس رودريجيز يحصد جائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2024

حصد خاميس رودريجيز قائد منتخب كولومبيا، جائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من من 21 يونيو الماضي حتى 15 يوليو الجاري.

وخسر منتخب كولومبيا لقب بطولة كوبا أمريكا 2024، اليوم الإثنين، بعد الهزيمة من الأرجنتين في النهائي بهدف للا شئ.

خاميس رودريجيز أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2024

قاد رودريجيز منتخب بلاده إلى نهائي كوبا أمريكا 2024، وتألق بشكل لافت للأنظار، حيث إنه أكثر لاعب في البطولة صنع أهدافًا بـ6 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى أنه سجل هدفًا وذلك في 6 مباريات.

وبذلك، بات أكثر لاعب صاحب مساهمات تهديفية في النسخة 48 من بطولة كوبا أمريكا برصيد 7 أهداف.

وصار خاميس رودريجيز، ثاني لاعب في تاريخ كولومبيا يحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا، بعد كارلوس فالديراما في نسخة 1987.

كما يعتبر خاميس رودريجيز، أكثر من حقق جائزة أفضل لاعب في مباريات كوبا أمريكا 2024، ليكلل مجهوده بجائزة أفضل لاعب في البطولة القارية.