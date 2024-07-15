إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في كوبا أمريكا 2024

توج إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين، بجائزة أفضل حارس في بطولة كوبا أمريكا 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من من 21 يونيو الماضي حتى 15 يوليو الجاري.

وفاز منتخب الأرجنتين على كولومبيا بهدف مقابل لاشيء في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، ليحصد اللقب السادس عشر في تاريخه من البطولة القارية.

إيميليانو مارتينيز يحصد جائزة أفضل حارس مرمى

وظفر إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في كوبا أمريكا 2024، بعدما أسهم في تتويج منتخب بلاده باللقب الثاني على التوالي.

وتألق مارتينيز خلال البطولة، حيث لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد في 6 مباريات خاضها، كما دافع عن عرين المنتخب الأرجنتيني بشراسة وأنقذ منتخب التانجو من في أكثر من مباراة.

وحصل إيميليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس في بطولة كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز بها في النسخة الماضية.

يذكر أن، إيميليانو مارتينيز كان أحد أهم الأسباب في حصول منتخب الأرجنتين على بطولة كأس العالم قطر 2022.